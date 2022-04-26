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Ретропоезд «Победа» впервые проедет от Благовещенска до Читы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Neu-Zwei / CC BY-SA 4.0

Движение ретропоезда «Победа» организуют впервые на полигоне Забайкальской железной дороги с 1 по 9 мая 2022 года, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Всего в графике праздничной акции 12 больших остановок (1 мая – станция Белогорск, 2 мая – станции Свободный и Шимановская, 3 мая – станции Магдагачи и Сковородино, 4 мая – станция Ерофей Павлович, 5 мая – станция Могоча, 7 мая – станции Чернышевск-Забайкальский и Шилка, 8 мая – станция Карымская).

Поезд представляет собой железнодорожный состав на паровозной тяге. Локомотив знаменитой серии «Л» будет обеспечивать движение двум платформам с военной техникой, платформам-сценам, вагону-теплушке и трем пассажирским вагонам. Все желающие смогут сделать памятное селфи на фоне действующего паровоза – символа Великой Победы

Во время каждой из них пройдет торжественный митинг с участием представителей региональных, муниципальных органов власти и праздничная программа, специально подготовленная шоу-проектом «Вневременье».

Паровоз серии «Л» (Л – в честь Л. С. Лебедянского; до 1947 года – П –«Победа») – один из лучших и массовых  советских паровозов, который мог эксплуатироваться на всей сети железных дорог СССР, за что его конструкторов-разработчиков наградили Сталинской премией.  

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

ifhbrjd

Вот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!