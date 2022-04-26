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Телеканал «Муз ТВ» презентовал весенне‑летний сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Муз ТВ»

Новый весенне-летний сезон стартовал на телеканале «Муз ТВ» 25 апреля, в эфире появится сразу несколько премьер.

В новом сезоне зрителей «Муз ТВ» ждут новинки. Это «Юмор FM Чарт» с ведущей Мариной Федункив, первый интерактивный нон-стоп – «ТОП15 Like FM», нон-стоп «Лига свежих клипов», гороскоп «Звезды о звездах», тревел-шоу «Приехали» с ведущим Димой Красиловым.

Также «Муз ТВ» возродит легенду телеканала 2000-х годов – программу «Консервы». В ней покажут клипы, которые сводили с ума всю страну и возглавляли хит-парады прошлых лет, начиная с 1996 года, года основания канала.

Места ведущих канала займут еще больше знаменитостей. Лолита и Николай Басков станут новыми ведущими «МУЗ-ТВ чарта», Лера Кудрявцева, Ольга Бузова, Ольга Серябкина, Стас Костюшкин представят астрологический прогноз в программе «Звезды и звездах», а Даня Милохин и Валя Карнавал появятся в «TikTok чарте».

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

ifhbrjd

Вот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!