Депутаты предложили амнистию для нарушителей ПДД

Объявление амнистии в отношении водителей, нарушивших ПДД, поддержит граждан в условиях санкций, документ об этом ЛДПР внесет в Госдуму, сообщил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

«Нам видится, что освобождение от штрафов части нарушителей могло бы стать для российских семей существенным подспорьем в нынешней социально-экономической ситуации», — написал Нилов в телеграм-канале.

Под амнистию могут попасть практически все штрафы, предусмотренные главой 12 КоАП «Административные правонарушения в области дорожного движения». При этом в тексте проекта постановления не указывается, какие именно нарушения предлагается рассматривать как «не представляющие существенной общественной опасности».

Исключение предложено сделать для штрафов по статьям 12.8 и 12.26 — управление автомобилем в пьяном виде, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и невыполнение водителем требования о прохождения медосвидетельствования.