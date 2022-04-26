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Депутаты предложили амнистию для нарушителей ПДД

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Объявление амнистии в отношении водителей, нарушивших ПДД, поддержит граждан в условиях санкций, документ об этом ЛДПР внесет в Госдуму, сообщил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

«Нам видится, что освобождение от штрафов части нарушителей могло бы стать для российских семей существенным подспорьем в нынешней социально-экономической ситуации», — написал Нилов в телеграм-канале.

Под амнистию могут попасть практически все штрафы, предусмотренные главой 12 КоАП «Административные правонарушения в области дорожного движения». При этом в тексте проекта постановления не указывается, какие именно нарушения предлагается рассматривать как «не представляющие существенной общественной опасности».

Исключение предложено сделать для штрафов по статьям 12.8 и 12.26 — управление автомобилем в пьяном виде, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и невыполнение водителем требования о прохождения медосвидетельствования.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.