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Путин ввел в действие систему борьбы с коррупцией «Посейдон»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин утвердил положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон», соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«В системе "Посейдон" содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц», — говорится в документе.

Система создана для информационно-аналитического обеспечения деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе для проведения с использованием IT-технологий анализа и проверок на соблюдение ограничений, запретов и требований в этой сфере.

Передавать необходимую информацию в систему «Посейдон» должны будут федеральные органы власти, руководство российский регионов и территории Сириус, Центробанк, государственные корпорации и компании, государственные внебюджетные фонды, публично-правовые компании и другие организации.

Среди основных задач «Посейдона» — автоматизация сбора, учета, хранения и анализа такой информации, а также предоставления к ней доступа, информационно-аналитическое обеспечение при проведении анализа и антикоррупционных проверок.

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