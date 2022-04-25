Мировые военные расходы впервые превысили $2 трлн

Общий объем военных расходов стран мира за 2021 год впервые превысил 2- триллионную отметку — 2,113 триллиона долларов, говорится в отчете Стокгольмского института исследований проблем мира

Пятерка стран с самыми большими военными бюджетами состоит из США, Китая, Индии, Великобритании и России. На них приходится 62% мировых расходов.

«Даже на фоне экономических последствий пандемии COVID-19 глобальные военные расходы достигли рекордного уровня. Инфляция замедлила темпы роста в реальном выражении, однако в номинальном военные расходы увеличились на 6,1%», — цитирует ТАСС старшего научного сотрудника института Диего Лопес да Силву.

Россия, по оценке института, увеличила свои военные расходы в 2021 году на 2,9%, до 65,9 миллиарда долларов. Это был третий год роста подряд, в 2021 году военные расходы РФ составили 4,1% ВВП.