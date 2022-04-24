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Путин посетил службу и преподнес патриарху пасхальное яйцо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин принял участие в пасхальной службе, прошедшей в храме Христа Спасителя в Москве.

Вместе с президентом в храм Христа Спасителя приехал Сергей Собянин. Глава государства традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме.

Богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время службы президент преподнес главе церкви декоративное пасхальное яйцо — символ Воскресения Христова и торжества жизни.

Путин только два раза не посещал богослужение в Москве за время своего президентства: в 2003 году, когда он находился в Таджикистане с официальным визитом, и в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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Политика #Мир
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