Запад оценил реальную стоимость рубля

Аномальное укрепление рубля в последний месяц создано искусственно и в ближайшее время начнет сходить на нет, прогнозируют западные эксперты. Без мер поддержки справедливый курс рубля должен составлять 180 рублей за доллар.

Экстренное введение контроля над движением капитала и требование к экспортерам по конвертации почти всей валютной выручки в рубли привело к укреплению рубля на 71% по сравнению с зафиксированным в марте минимальным уровнем, когда доллар стоил 121 рубль.

Инвесторы при этом настороженно воспринимают это ралли на фоне все более тяжелых последствий спецоперации на Украине для экономики РФ и приближения России к возможному дефолту, пишет Bloomberg.

На пятничных торгах Московской бирже курс доллара падал до уровня 72,7 рубля. Официальный курс, установленный Центробанком РФ на выходные и понедельник, составляет около 73,51 рубля за доллар.