Россия нарастила поставки нефти «в никуда»

Поставки нефти из России морским транспортом в страны Европы в апреле выросли на 0,3 миллиона баррелей по сравнению с мартом и достигли 1,6 миллиона баррелей, следует из данных сервисов Kpler.

При этом с начала апреля 11 миллионов баррелей, что составляет примерно 40% поставок нефти из России в Европу, были отгружены на танкеры, маршрут которых сопровождается пометкой «пункт назначения неизвестен», пишет The Wall Street Journal.

Эксперты отмечают, что это может свидетельствовать о схеме, которая позволяла обходить санкции Ирану и Венесуэле, у которых также запретили покупать нефть. Санкционное сырье с танкеров перекачивалось на более крупные танкеры.

В результате нефть смешивалась в определенной пропорции с другими сортами и переставала считаться иранской или венесуэльской. Аналогичный способ может использовать Россия в случае введения жестких ограничений на продажи нефти.