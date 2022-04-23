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Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 1 мая, сообщается на сайте ведомства.

Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, говорится в сообщении. Изначально ограничение на полеты вводили до 2 марта, 23 апреля его продлили в десятый раз.

Аэропорты этих городов не принимают пассажиров с момента начала военной спецоперации на Украине. Ведомство рекомендует перевозчикам совершать перелеты по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация ранее признала воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной для гражданских самолетов. РЖД ввели дополнительные поезда на южных направлениях из-за закрытия воздушного сообщения.

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