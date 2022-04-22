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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Джонсон допустил победу России на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Боевые действия на Украине могут продлиться до конца следующего года, после Россия может выйти из ситуации победителем, спрогнозировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В ходе пресс-конференции во время своего визита в Дели Джонсона спросили, что он думает о данных западных разведок о том, что события на Украине продлятся до конца 2023 года и Россия «может победить».

«Это реальная возможность», — приводит слова Джонсона издание The Independent. Премьер отметил, что у президента России Владимира Путина «огромная армия», но «очень сложная политическая позиция».

Джонсон отметил, что в настоящий момент у властей России нет других вариантов, кроме как продолжить свою политику в отношении Украины.

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