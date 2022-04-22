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Папа Римский отложил встречу с патриархом Кириллом

Источник:
ТАСС
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Фото: Long Thiên / CC BY-SA 2.0

Папа Римский Франциск выразил сожаление, что намечавшуюся на июнь в Иерусалиме встречу с Патриархом Московским и вся Руси Кириллом пришлось отложить.

При этом свои отношения с предстоятелем РПЦ Франциск охарактеризовал как «очень хорошие». «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — цитирует ТАСС слова папы Римского.

По его словам, он всегда выступал за межрелигиозный диалог. «Как вы уже много раз слышали от меня, для меня согласие важнее конфликта», — сказал понтифик.

Первая встреча Франциска и Кирилла состоялась в феврале 2016 года на Кубе. О скорой новой встрече с патриархом в декабре прошлого года сообщил сам Папа Франциск.

Как предполагалось, встреча могла бы состояться летом в «стране, где страдают». Франциск указал в качестве места встречи Ближний Восток. Работа над ее подготовкой продолжалась, хотя были предположения об отсрочке в связи с событиями на Украине.

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