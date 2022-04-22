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Производителей упаковки включат в число важнейших для России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу включить производств упаковки в перечень системообразующих.

Вице-премьер поручила к 5 мая Минпромторгу, ФАС провести анализ роста цен в различных сегментах упаковки и совместно с Минэнерго подготовить предложения по механизму сдерживания роста цен на используемые при производстве упаковки сырьевые материалы, говорится в официальном телеграм-канале Абрамченко.

«Комплексно необходимо подготовить план мер поддержки производителей упаковки и упаковочных материалов и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по организации новых импортозамещающих производств упаковки, а также меры по снятию административных барьеров», — сказано в сообщении.

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Проблема с упаковкой для производителей продуктов возникла из-за роста цен на нее. Затем она обострилась вследствии ухода из России крупнейших иностранных производителей упаковки — норвежской компании Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak, а также американской Ball Corporation.

Молочные предприятия в марте уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов.

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mosquito__2010

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