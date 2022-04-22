Lada с «автоматом» закончились в России

Запасы автомобилей Lada c автоматической коробкой передач практически исчерпаны, сообщили представители официальных дилерских центров АвтоВАЗа.

«Автомобилей с "автоматом" нет и не будет. Эта ситуация продлится год, а может и два. Уверен на 99%, что уже через пару месяцев вы вообще не найдете Lada с "автоматом"», — цитирует «Газета.Ru» менеджера дилерского центра Lada в Тольятти.

По словам представителя дилера в Ижевске, в городе осталось всего семь машин с «автоматом» — пять Vesta и две Granta.

АвтоВАЗу понадобится не меньше года, чтобы найти альтернативу японским коробкам передач, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Сейчас автоматические трансмиссии устанавливаются на модели Granta, Granta Cross, Vesta, XRay и XRay Cross. Модели комплектуются 4-ступенчатой автоматической коробкой передач Jatco, вариатором того же производителя и автоматизированной механической трансмиссией, которая создана на базе 5-ступенчатой механики.

На долю автомобилей Lada с автоматической трансмиссией приходится десятая часть от всех продаваемых АвтоВАЗом автомобилей. В 2021 году дилеры российской компании реализовали 305,2 тысячи версий с механикой против 32,8 тысячи с «автоматом».