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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Медведев ответил на угрозы «упоротых украинских начальников»

Источник:
ТАСС
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, заявивший о возможном ударе по Крымскому мосту, должен понимать, «что будет ответной целью», указал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Данилов заявил, что Украина ударит по Крымскому мосту сразу же, как появится такая возможность.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту анонсированием теракта, отметив, что это требует правовой оценки и последующего наказания.

По словам Пескова, вокруг моста и всех подобных стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии соответствующих служб.

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Оборона #Военная политика #Конфликты
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mosquito__2010

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Алекс555

Сколько вони будет в мире от (демократов)

Alhazred

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Sovik

Пленные с Азовстали все секреты выдали нашим. Где сидят, что едят и т.д. Там есть проблемы с водой. Достаточно...