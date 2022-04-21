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МЧС разрешило в майские праздники жарить шашлык на природе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Гражданам можно будет жарить шашлыки на природе во время майских праздников, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

При этом представитель МЧС уточнил, что в некоторых регионах региональные либо муниципальные власти могут ввести соответствующий запрет в целях пожарной безопасности, передает ТАСС.

Еникеев посоветовал жарить шашлыки на мангале, а не разводить костер, делать это стоит в безветренную погоду. Место для приготовления нужно предварительно очистить от сухостоя, также лучше провести небольшую опашку.

Для предотвращения пожара желательно иметь наготове ведро с водой. Если мангал стоит ближе пяти метров к дому и двух метров к забору или беседке, гражданин может получить штраф в размере 2-3 тысяч рублей за нарушение мер пожарной безопасности.

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