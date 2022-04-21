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Россияне лишатся комиксов Marvel

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: cmckendry / Attribution License

Компания Marvel приостанавливает сотрудничество с российскими издательствами на неопределенный срок, сообщил владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.

«Вчера представители Marvel разослали российским партнерам письмо с уведомлением о том, что с лета приостанавливают сотрудничество на неопределенный срок. Это сообщили мне несколько российских издателей Marvel», — написал Чернявский в своем телеграм-канале.

Согласно письму, в середине лета 2022 Marvel перестанет продавать и продлевать лицензии на выпуск своих комиксов на русском языке. Речи об отзыве ранее выпущенных комиксов с полок после истечения этого срока не идет.

Чернявский уточнил, что это сильный удар по российскому рынку комиксов, однако не фатальный, так как в России пока остаются японские издательства, а манга традиционно популярна у отечественных читателей.

Ранее в цифровых каталогах «ЛитРес» и MyBook по требованию правообладателя стали недоступны книги британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Кроме этого, от продления соглашения на издание своих книг в России отказался Стивен Кинг.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

Алекс555

Сколько вони будет в мире от (демократов)

pepelmetal

Пусть лучше усилят давление в петле у себя на шее!

Uynachalnica

Ну вот те раз, а говорили: "Сэм Брук, Сэм наш гвинейский друг!"