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Раскрыты планы Путина на Пасху

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на Пасху традиционно посетит один из православных храмов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин ежегодно посещает торжественные службы на Пасху и Рождество. Как правило, Пасху глава государства традиционно встречает в Москве в храме Христа Спасителя, а Рождество за пределами столицы.

В прошлом году во время поздравления православным россиянам Путин отмечал, что Пасха «имеет огромное нравственное значение» и «пробуждает веру, надежду и стремление помогать ближним».

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Путин был вынужден ограничиться посещением часовни в своей резиденции в Ново-Огарево. В 2022 году праздник приходится на 24 апреля.

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Политика #Россия #Религия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

pepelmetal

Пусть лучше усилят давление в петле у себя на шее!

Алекс555

Скольким странам помогали.Конечно Донетск нам близки очень и надо было раньше при Яцинюке. А взять другие...

Алекс555

Сколько вони будет в мире от (демократов)