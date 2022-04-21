Раскрыты планы Путина на Пасху

Президент России Владимир Путин на Пасху традиционно посетит один из православных храмов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин ежегодно посещает торжественные службы на Пасху и Рождество. Как правило, Пасху глава государства традиционно встречает в Москве в храме Христа Спасителя, а Рождество за пределами столицы.

В прошлом году во время поздравления православным россиянам Путин отмечал, что Пасха «имеет огромное нравственное значение» и «пробуждает веру, надежду и стремление помогать ближним».

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Путин был вынужден ограничиться посещением часовни в своей резиденции в Ново-Огарево. В 2022 году праздник приходится на 24 апреля.