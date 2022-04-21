Забастовка водителей мусоровозов в Новосибирске привела к тому, что в ряде районов города мусорные баки начали переполняться. Группа «ВИС» назвала поведение сотрудников «ЭкоТранс-Н» саботажем.

Водители «Эко Транс-Н» (в числе учредителей компании группа «ВИС») проводят забастовку с 19 апреля из-за неподходящих условий труда. У них не хватает техники для вывоза мусора, также они недовольны оплатой труда. На место выезжали прокуроры.

«Предложенные не выполняющим свои обязанности водителям и операторам мусоровозов меры по повышению зарплаты ими отвергнуты, к работе бастующие приступать отказываются, чем грубо нарушают условия трудовых договоров», — сообщает «ВИС».

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В четверг в гараж была перегнана новая техника на замену заблокированной арендодателем АО «Энергосила», несмотря на это бастующие отказались выходить в смену.

«В связи с этим их действия расцениваются как саботаж, по имеющимся сведениям, они явно управляются третьими лицами, организовавшими незаконную акцию и преследующими свои коммерческие интересы», — отмечает «ВИС».

Вывоз отходов контролирует регоператор «Экология-Новосибирск». Часть мусоровозов перенаправляется на проблемные участки из других районов, изменены маршруты и графики работы экипажей, к работе привлечены субподрядные организации и водители Группы «ВИС» с других объектов, продолжается найм новых сотрудников.

Как показали проверки властей региона, в Дзержинском, Заельцовском, Железнодорожном и Центральном районах мусоровозы начали вывозить мусор с проблемных адресов, где образовались переполненные контейнеры.