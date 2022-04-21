НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Руководство увидело саботаж в забастовке мусорщиков

Источник:
Sibnet.ru
180 0
Фото: © Sibnet.ru

Забастовка водителей мусоровозов в Новосибирске привела к тому, что в ряде районов города мусорные баки начали переполняться. Группа «ВИС» назвала поведение сотрудников «ЭкоТранс-Н» саботажем.

Водители «Эко Транс-Н» (в числе учредителей компании группа «ВИС») проводят забастовку с 19 апреля из-за неподходящих условий труда. У них не хватает техники для вывоза мусора, также они недовольны оплатой труда. На место выезжали прокуроры.

«Предложенные не выполняющим свои обязанности водителям и операторам мусоровозов меры по повышению зарплаты ими отвергнуты, к работе бастующие приступать отказываются, чем грубо нарушают условия трудовых договоров», — сообщает «ВИС».

#Интервью
Большой стране труднее избавиться от мусора. ИНТЕРВЬЮ

В четверг в гараж была перегнана новая техника на замену заблокированной арендодателем АО «Энергосила», несмотря на это бастующие отказались выходить в смену.

«В связи с этим их действия расцениваются как саботаж, по имеющимся сведениям, они явно управляются третьими лицами, организовавшими незаконную акцию и преследующими свои коммерческие интересы», — отмечает «ВИС».

Вывоз отходов контролирует регоператор «Экология-Новосибирск». Часть мусоровозов перенаправляется на проблемные участки из других районов, изменены маршруты и графики работы экипажей, к работе привлечены субподрядные организации и водители Группы «ВИС» с других объектов, продолжается найм новых сотрудников.

Как показали проверки властей региона, в Дзержинском, Заельцовском, Железнодорожном и Центральном районах мусоровозы начали вывозить мусор с проблемных адресов, где образовались переполненные контейнеры.

Еще по теме
Омск получил 20 экологичных автобусов для городских маршрутов
Новосибирцы столкнулись с переполненными мусорными баками
Новосибирского Ленина помыли в Чистый четверг. ФОТО
Травников жестко раскритиковал Локтя за пыль в Новосибирске
смотреть все
Жизнь #Город #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта
Сериал «Начальник разведки»: реальная история советской спецслужбы
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
Мошенники стали снова обзванивать россиян
«Большая семерка» пообещала усилить давление на Россию
Россия успешно испытала ракету «Сармат». ВИДЕО
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Uynachalnica

Несправедливо! Закрепить за креслом пожизненно!

pepelmetal

Наркоманам верить вообще нельзя!

cre

А потом и всех остальных заставят работать до 70 лет?

Алекс555

Скольким странам помогали.Конечно Донетск нам близки очень и надо было раньше при Яцинюке. А взять другие...