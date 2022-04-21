НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новосибирцы столкнулись с переполненными мусорными баками

Источник:
Sibnet.ru
278 1
Фото: © Sibnet.ru

Забастовка водителей мусоровозов в Новосибирске привела к тому, что в ряде районов города мусорные баки начали переполняться.

Водители «Эко Транс-Н» проводят забастовку с 19 апреля из-за неподходящих условий труда. У них не хватает техники для вывоза мусора, также они недовольны оплатой труда. На место выезжали прокуроры.

«Предварительно достигнуты договоренности с арендодателем автомобилей и ООО «ЭкоТранс – Н» по погашению образовавшейся текущей задолженности по аренде мусоровозов, рассмотрены вопросы улучшения условий труда работников предприятия», — сообщила прокуратура Новосибирской области.

Тем не менее сотрудники «Эко Транс-Н» продолжают забастовку. В Октябрьском, Железнодорожном районах городах жители острее всего почувствовали нехватку экипажей мусоровозов, часть контейнеров переполнена.

«Несмотря на то, что часть сотрудников «Эко Транс-Н» не приступила к работе, мы проводим ряд мероприятий, нанимаем дополнительно экипажи, ребята зачищают площадки, только с ГБШ выехали. Калининский и Ленинский районы в нормативном состоянии. Много сегодня техники на линии», — сказала Sibnet.ru представитель «Экологии-Новосибирск» Светлана Петкун.

Еще по теме
Руководство увидело саботаж в забастовке мусорщиков
Омск получил 20 экологичных автобусов для городских маршрутов
Новосибирского Ленина помыли в Чистый четверг. ФОТО
Травников жестко раскритиковал Локтя за пыль в Новосибирске
смотреть все
Жизнь #Город #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта
Сериал «Начальник разведки»: реальная история советской спецслужбы
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
81
Зеленский раскрыл военные потери Украины
51
Зеленский пообещал сражаться с Россией «и 10 лет»
45
Часть союзников США отказалась вводить санкции против России
42
США спрогнозировали сроки конфликта на Украине
34
Путин пообещал Донбассу «нормальную жизнь»