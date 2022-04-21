Новосибирцы столкнулись с переполненными мусорными баками

Забастовка водителей мусоровозов в Новосибирске привела к тому, что в ряде районов города мусорные баки начали переполняться.

Водители «Эко Транс-Н» проводят забастовку с 19 апреля из-за неподходящих условий труда. У них не хватает техники для вывоза мусора, также они недовольны оплатой труда. На место выезжали прокуроры.

«Предварительно достигнуты договоренности с арендодателем автомобилей и ООО «ЭкоТранс – Н» по погашению образовавшейся текущей задолженности по аренде мусоровозов, рассмотрены вопросы улучшения условий труда работников предприятия», — сообщила прокуратура Новосибирской области.

Тем не менее сотрудники «Эко Транс-Н» продолжают забастовку. В Октябрьском, Железнодорожном районах городах жители острее всего почувствовали нехватку экипажей мусоровозов, часть контейнеров переполнена.

«Несмотря на то, что часть сотрудников «Эко Транс-Н» не приступила к работе, мы проводим ряд мероприятий, нанимаем дополнительно экипажи, ребята зачищают площадки, только с ГБШ выехали. Калининский и Ленинский районы в нормативном состоянии. Много сегодня техники на линии», — сказала Sibnet.ru представитель «Экологии-Новосибирск» Светлана Петкун.