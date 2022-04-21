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Сосиску длиной 25 метров изготовят в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Агрохолдинг «Белореченское» изготовит рекордную сосиску длиной 25 метров в Иркутской области, ее сделают из местных продуктов, сообщает «Сибэкоцентр».

Сосиска в будет содержать только местные белореченские продукты — мясо кур обваленное (фарш), молоко сухое обезжиренное, меланж яичный, соль, специи. Оболочка сосиски тоже натуральная, съедобная. Сосиску после замеров и регистрации рекорда зажарят на мангале. После чего предложат продегустировать присутствующим.

Угощение подадут в бумажной упаковке, в виде хот-дога, с кетчупом. Для этого обжаренную сосиску порежут на порции и предложат иркутянам в булочке так же собственного производства, из пекарни хозяйства.

Должно получится не менее 2 тысяч порций. Событие состоится 27 апреля в 14.00 на уличной площадке у входа в 1-ый павильон Сибэкспоцентра.

Царь-сосиска – очередной гастрономический рекорд агрохолдинга. Ранее «Белореченское» уже дважды жарило рекордную яичницу. В 2019 году в день 350-летия Усолья-Сибирское было приготовлено 350 килограммов вареников с творогом, а в 2020 году – 7 тысяч литров молочного коктейля.

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Сибирь #Иркутск #Еда
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