Мошенники стали снова обзванивать россиян

Почти 5% россиян в первых числах апреля столкнулись со звонками злоумышленников, свидетельствуют данные приложения Kaspersky Who Calls.

Для сравнения: в декабре 2021 года этот показатель держался в среднем на отметке в 10–11%. В конце февраля доля россиян, сталкивающихся с мошенническими звонками, достигла минимального значения в 3,8%, приводят «Известия» данные Kaspersky Who Calls.

После затишья злоумышленники постепенно стали возвращаться к известным схемам и легендам, сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

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Среди них — звонки якобы от сотрудников органов правопорядка или имитация голосового меню финансовых организаций, роботизированные обзвоны. При этом в марте мошенники реагировали и на новостную повестку, например ссылались на возможные проблемы из-за отключения банков от SWIFT, отметил эксперт.

В конце февраля — марте этого года фиксировалось снижение количества мошеннических вызовов, подтвердили «Известиям» в Минцифры. В ведомстве уточнили, что по итогам марта уровень телефонного мошенничества снизился практически втрое по сравнению с тем же месяцем 2021 года.