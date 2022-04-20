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Путин поставил Рюрика под сомнение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Николай Константинович Рерих

Эпизод истории России с призванием на княжение варяга Рюрика не подтверждает норманнскую теорию происхождения русской государственности, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства сделал заявление во время заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей», трансляция которого шла на телеканале «Россия 24». Во время эфира Путин пообщался с одним из финалистов конкурса «Большая перемена».

Тот рассказал президенту, что интересуется историей, в частности — дискуссией между противниками и сторонниками норманнской теории, которая связывает происхождение российской государственности с варягами.

В ответ Путин отметил, что призвание варяга на княжение означает, что в Новгороде уже существовали квазигосударственные структуры. Кроме этого, глава государства напомнил мнение ряда историков, которые утверждают, что у Рюрика была мать-славянка.

Согласно русским летописям, Рюрик — новгородский князь и родоначальник династии Рюриковичей скандинавского происхождения. При этом в историографии нормандская теория происхождения российской государственности нередко критикуется.

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