Российским чиновникам разрешат работать до 70 лет

Предельный возраст для руководящих чиновников на гражданской госслужбе в России продлят c 65 до 70 лет. Такой законопроект Госдума может принять уже в мае.

Авторы инициативы считают, что новые нормы следует принять, чтобы избежать потери высококвалифицированных специалистов, приводят «Известия» правительственный законопроект «О внесении изменения в статью 25-1 закона «О государственной гражданской службе».

«Единая Россия» поддержала документ, во фракции «Справедливая Россия — За правду» отказались высказаться, пока не поймут критерии эффективности госслужащих, а в КПРФ отнеслись скептически. Во фракциях ЛДПР и «Новые люди» пообещали изучить законопроект ближе к его рассмотрению.

Президент России Владимир Путин не раз выступал с подобной идеей. В 2013 году по его инициативе был принят закон об увеличении возраста для чиновников с 60 до 65 лет. В 2021 году Путин внес в Госдуму законопроект, который разрешал занимать посты служащим под его личным управлением вне возрастных ограничений.

А президент России Дмитрий Медведев в 2010 году выступал с инициативой снизить предельный возраст для госслужащих до 60 лет, поправки вступили в силу в декабре того же года, но вскоре их отменили.