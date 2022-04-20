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Губернатор Кузбасса сохранил доходы и трициклы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/tsivilev42

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в 2021 году заработал 7,1 миллиона рублей, что на 700 тысяч меньше, чем годом ранее, а его парк внедорожной техники сохранился, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте правительства региона.

Цивилев заработал 7,1 миллиона рублей, годом ранее он декларировал 7,8 миллиона рублей. В его пользовании, как и год назад, находятся гостиничный номер и две квартиры.

Губернатор сохранил парк внедорожной техники — это трициклы BRP Can-Am RD Spyder RT и BRP Can-Am Spyder RT LTD, а также квадроцикл-снегоболотоход BRP Can-Am Traxter X MR HD 10.

Супруга губернатора Анна Цивилева резко снизила доходы — она задекларировала 10,9 миллиона рублей, тогда как в 2020 году она заработала 42,6 миллиона рублей. Цивилева по-прежнему владеет тремя квартирами, двумя земельными участками, жилым домом, тремя машиноместами и хозяйственным строением. У нее в пользовании — гостиничный номер.

Из списка транспортных средств исчез снегоход Yamaha VT 700, в нем остался только компактный кроссовер Hyundai Tucson.

В пользовании несовершеннолетнего ребенка Цивилевых по-прежнему остается квартира и номер в гостинице.

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Политика #Местная власть #Кузбасс
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Топ комментариев

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец

Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина