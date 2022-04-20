Эксперт спрогнозировала скорое подорожание авиабилетов

Авиабилеты летом подорожают из-за традиционно высокого спроса ы этот и аномально низкого предложения, считает доцент РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова.

Затраты авиакомпаний увеличились из-за сокращения авиапарка после введения санкций, роста цен на топливо и запчасти, затрат на содержание и ремонт авиапарка, а также оплату лизинга самолетов, рассказала «Прайм» Воронкова.

«Текущая ситуация очень изменчива — санкции в отношении России, отдельных сфер экономики, отраслей и компаний вводятся практически ежедневно, что отражается практически на любом рынке. В этих условиях рост цен на авиабилеты в лучшем случае будет соответствовать уровню потребительской инфляции», — пояснила эксперт.

Только за первые восемь дней апреля авиабилеты в эконом-классе подорожали на 10,57%. С начала текущего года рост цен составил 11,58%. Для стабилизации ситуации на внутренние рейсы могут направить самолеты, которые сейчас не могут летать за рубеж, отметила Воронкова.

Кроме того, по мнению экономиста, стабилизации цен могут помочь меры по поддержке авиационной отрасли, обсуждаемые в настоящее время в правительстве.