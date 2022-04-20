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Новый тематический парк появится в Манжероке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © курорт Манжерок

Курорт Манжерок в Республике Алтай в новом туристическом сезоне откроет тематический парк «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет во всей России, сообщается на сайте курорта.

Парк расположится вдоль прогулочного маршрута на самой вершине горы Малая Синюха. Концепция проекта разработана и эскизный проект уже согласован. Автор проекта – член Союза художников России Аржан Ютеев, известный в регионе и за его пределами не только картинами, но и настенными росписями, арт-объектами.

«По сути, это музей под открытым небом, посещение которого позволит каждому человеку окунуться в историю и соприкоснуться с многовековой культурой. Таким образом, мы хотим поведать историю Большого Алтая как колыбели народов. Возрождение культурной, исторической ценности, национальных традиций и обычаев для нашего курорта имеет особое значение», – рассказал гендиректор курорта Владимир Щербинин.

Создатели уверены, что «Хранитель Большого Алтая» станет новой уникальной достопримечательностью региона.

«Детали пока не раскрываем, но подчеркну, что подобного парка под открытым небом нет во всей России. Он станет первым в своем роде», – рассказал художник.

Большой Алтай – географическая территория в пределах Алтайских гор, включает в себя территории России, Монголии, Казахстана, Китая, Кыргызстана. Это многонациональная территория, где проживают более 200 национальностей, в том числе, славянские и тюркские народы.

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Топ комментариев

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

mosquito__2010

Биолаборатории на территориях Украины и Грузии это ведь тоже НКО для строительства демократии в России...

D762

Это "честное" заявление, как и все остальные их.

pepelmetal

"США взяли на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия" Оно и понятно, провалили...