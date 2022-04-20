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Травников жестко раскритиковал Локтя за пыль в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал мэра города Анатолия Локтя за пыль, он отметил, что мэру постоянно что-то мешает.

«Мэр каждый год какие-то трудности находит. Ему постоянно что-то мешает. Хочется уже пошутить и сказать, что к балетмейстеру поздно обращаться, нужно к другому специалисту. Но на самом деле уже не смешно», — сказал Травников.

По его словам, нужно перестать искать объяснения и, наконец, взяться за обеспечение порядка и начать убирать город. Люди видят разрушенные бордюры, сползающий грунт с газонов, мусор, огромные кучи грязи в парковочных карманах и островках безопасности. Кто хочет работать – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины.

«Пора перестать искать какую-то политическую подоплеку и начать работать. Если бы городом руководил мой однопартиец, ему, думаю, прилетало бы за организацию работы больше, в том числе по властной вертикали», — сказал губернатор.

Более 13 тысяч горожан подписали петицию с требованием очистить Новосибирск от пыли, с которой местные власти борются несколько лет. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал большие стройки основной причиной увеличения пыли в городе, хотя сами строители с этим не согласны. Блогер Илья Варламов назвал свои причины появления пыли в Новосибирске.

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Жизнь #Город #Новосибирск
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