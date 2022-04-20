Блогер Варламов назвал причины обилия пыли в Новосибирске

Блогер-урбанист Илья Варламов назвал несколько причин большого количества пыли в Новосибирске, он отметил, что власти не решают проблему годами.

Более 13 тысяч горожан подписали петицию с требованием очистить Новосибирск от пыли, с которой местные власти борются несколько лет. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал большие стройки основной причиной увеличения пыли в городе, хотя сами строители с этим не согласны.

Власти начали использовать в центре Новосибирска специальные реагенты для пылеудержания, разработанное новосибирской компанией «И.С. Лаборатория». Ими обработали Красный проспект и площадь Ленина.

«Локоть говорит, что причиной пыли в Ленинском и Железнодорожном районах города, как в прошлом, так и в этом году, стали строительные работы. Поскольку все мы знаем, как выглядят стройки в России, мэр частично прав. Но это лишь один из факторов, далеко не самый значительный», — написал в блоге Варламов.

Он отметил, что среди причин пыли в городах — открытый грунт, некачественное благоустройство, парковка на газонах, уничтожение деревьев, песок, которым зимой посыпают тротуары, шипованные покрышки.

По его словам, шипы стирают асфальт в пыль, эта пыль образует маслянистую пленку, которую трудно смыть. По данным исследования компании «Дорсервис», только за один километр пробега – образуется 24 грамма пыли с дорожного покрытия.