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Блогер Варламов назвал причины обилия пыли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Блогер-урбанист Илья Варламов назвал несколько причин большого количества пыли в Новосибирске, он отметил, что власти не решают проблему годами.

Более 13 тысяч горожан подписали петицию с требованием очистить Новосибирск от пыли, с которой местные власти борются несколько лет. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал большие стройки основной причиной увеличения пыли в городе, хотя сами строители с этим не согласны.

Власти начали использовать в центре Новосибирска специальные реагенты для пылеудержания, разработанное новосибирской компанией «И.С. Лаборатория». Ими обработали Красный проспект и площадь Ленина.

«Локоть говорит, что причиной пыли в Ленинском и Железнодорожном районах города, как в прошлом, так и в этом году, стали строительные работы. Поскольку все мы знаем, как выглядят стройки в России, мэр частично прав. Но это лишь один из факторов, далеко не самый значительный», — написал в блоге Варламов.

Он отметил, что среди причин пыли в городах — открытый грунт, некачественное благоустройство, парковка на газонах, уничтожение деревьев, песок, которым зимой посыпают тротуары, шипованные покрышки. 

По его словам, шипы стирают асфальт в пыль, эта пыль образует маслянистую пленку, которую трудно смыть. По данным исследования компании «Дорсервис», только за один километр пробега – образуется 24 грамма пыли с дорожного покрытия.

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Жизнь #Город
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