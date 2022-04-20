Автомобили в России еще больше постарели

Средний возраст автопарка страны составил 15 лет, по сравнению с прошлым годом он увеличился на четыре месяца, подсчитали аналитики автомобильного сайта «Дром».

Самые старые машины у автолюбителей Дальнего Востока и Сибири. На Камчатке средний возраст машины — 20,2 лет, в Республике Алтай — 19,9 лет, в Еврейской автономной области — 19,1 лет. В Новосибирской области средний возраст автомобилей выше — 16,7 лет.

Самый «свежий» автопарк в Татарстане (10 лет). Автолюбители Москвы и Санкт-Петербурга ездят на машинах, возраст которых 11,5 лет и 12,2 лет соответственно.

Тенденция старения машин в России наблюдается с 2008 года. «Из-за роста цен, санкций, снижения покупательской способности и ухода многих автомобильных брендов с рынка доступность новых машин для россиян будет стремительно снижаться. В таких условиях через пять лет автопарк страны может отметить свое «совершеннолетие» — средний возраст машин достигнет 18 лет», — отметили аналитики «Дрома».

В 2022 году подержанные автомобили в среднем прибавили в цене 40%, а новые машины подорожали на 60% относительно апреля прошлого года. Самые «молодые» на дорогах страны машины китайских и корейских марок, их средний возраст 4,3 года и 6 лет соответственно. А самыми «взрослыми» являются автомобили с правым рулем со средним возрастом в 17 лет.

У аналитического агентства «Автостат» немного другие цифры — по данным на 1 января 2022 года, средний возраст авто в России составил 14 лет. Самый возрастной парк — на Камчатке (24,4 года), молодой — в Москве (10,4 года).