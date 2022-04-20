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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия даст еще один шанс боевикам и наемникам из «Азовстали»

Источник:
Sibnet.ru
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Российская сторона готова в среду, 20 апреля, вновь объявить режим тишины, чтобы боевики националистических батальонов и иностранные наемники сложили оружие и сдались, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 14.00 мск 20 апреля 2022 года прекратить боевые действия и сложить оружие», — заявил Мизинцев.

Генерал-полковник заверил, что Россия гарантирует всем сложившим оружие сохранение жизни, оказание медицинской помощи. Он напомнил, что РФ уже подтверждала гуманное отношение к военнопленным, в том числе по отношению к сдавшимся морским пехотинцам.

«И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными», — добавил Мизинцев.

Единственным очагом сопротивления в Мариуполе остался завод «Азовсталь». Там сконцентрировались боевики полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), иностранные наемники и остатки частей украинской армии.

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Оборона #Армия #Конфликты
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Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец

Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина