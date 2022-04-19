НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия применит новые способы ведения боевых действий

Источник:
РИА Новости
417 8
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», — отметил министр, подчеркнув нацеленность ведомства на дальнейшее обеспечение армии и флота передовой техникой.

В частности, отметил Шойгу, развитие системы связи в войсках идет по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с элементами искусственного интеллекта.

Боевые возможности армии наращиваются, подчеркнул министр. В частности, Южный военный округ в этом году получит более 3 тысяч единиц вооружений и техники, на Северный флот поступит более 500 единиц современного вооружения.

Еще по теме
Минобороны опубликовало список погибших украинских военных
Российские силы дали шанс националистам в Мариуполе сдаться
Атомный крейсер «Петр Великий» провел учебные стрельбы
Зеленский раскрыл военные потери Украины
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта
Зеленский раскрыл военные потери Украины
Обсуждение (8)
Картина дня
Россия применит новые способы ведения боевых действий
Историю в России будут учить с первого класса
Индия возобновила поставки чая и продовольствия в Россию
Компания SAP свернет бизнес в России
О самом главном
Приметы богатства: как притянуть деньги
Христово Воскресенье: как встретить Пасху 24 апреля
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
80
Зеленский раскрыл военные потери Украины
51
Зеленский пообещал сражаться с Россией «и 10 лет»
49
Песков назвал первоочередную задачу операции на Украине
45
Часть союзников США отказалась вводить санкции против России
40
США спрогнозировали сроки конфликта на Украине