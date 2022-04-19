Россия применит новые способы ведения боевых действий

Российские вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», — отметил министр, подчеркнув нацеленность ведомства на дальнейшее обеспечение армии и флота передовой техникой.

В частности, отметил Шойгу, развитие системы связи в войсках идет по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с элементами искусственного интеллекта.

Боевые возможности армии наращиваются, подчеркнул министр. В частности, Южный военный округ в этом году получит более 3 тысяч единиц вооружений и техники, на Северный флот поступит более 500 единиц современного вооружения.