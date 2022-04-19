Создан «несокрушимый» сплав для ракетных двигателей

Новый сверхпрочный и жаростойкий сплав создали в США, он получил название GRX-810, сообщается на сайте NASA. Его планируют применять для ракетных двигателей.

Материал напечатали с помощью 3D-принтера. Во время печати внутри равномерно распределили микроскопические частицы оксидов, что позволяет в тысячу раз лучше выдерживать большие температуры и противостоять износу.

Создатели отмечают, что сплав не теряет своих свойств при температуре больше тысячи градусов на протяжении долгого времени, он также в три раза более упругий при растяжении и сгибании по сравнению с другими аналогичными сплавами.

Упругость является одной из важнейших характеристик, помогающих противостоять износу. Подобрать правильный состав позволила компьютерная симуляция, без которой ученым пришлось бы действовать перебором и проводить длительные опыты.

Сплав пригодится при создании надежных износостойких ракетных двигателей, которые подвергаются воздействию раскаленных газов, высокого давления и мощной вибрации. По оценке ученых, новый материал позволит двигателям работать дольше без ремонта.