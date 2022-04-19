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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Создан «несокрушимый» сплав для ракетных двигателей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Новый сверхпрочный и жаростойкий сплав создали в США, он получил название GRX-810, сообщается на сайте NASA. Его планируют применять для ракетных двигателей.

Материал напечатали с помощью 3D-принтера. Во время печати внутри равномерно распределили микроскопические частицы оксидов, что позволяет в тысячу раз лучше выдерживать большие температуры и противостоять износу.

Создатели отмечают, что сплав не теряет своих свойств при температуре больше тысячи градусов на протяжении долгого времени, он также в три раза более упругий при растяжении и сгибании по сравнению с другими аналогичными сплавами.

Упругость является одной из важнейших характеристик, помогающих противостоять износу. Подобрать правильный состав позволила компьютерная симуляция, без которой ученым пришлось бы действовать перебором и проводить длительные опыты.

Сплав пригодится при создании надежных износостойких ракетных двигателей, которые подвергаются воздействию раскаленных газов, высокого давления и мощной вибрации. По оценке ученых, новый материал позволит двигателям работать дольше без ремонта.

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Топ комментариев

Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.