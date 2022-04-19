Удивительный водопад с «вечным огнем» сняли на видео

Пользователь Reddit снял на видео удивительное природное явление — «Водопад вечного огня», который находится в штате Нью-Йорк, США.

На кадрах запечатлен водопад, за струями которого горит огонь. Автор в описании уточнил, что пламя возникает в результате выброса природного газа в гроте.

Сам водопад достигает 9 метров в высоту, а высота огня — примерно 10-20 сантиметров. Пламя видно почти круглый год, хотя иногда оно гаснет, и тогда его зажигает какой-нибудь турист.

Геологи, изучившие явление, обнаружили, что «макропросачивание» у водопада Вечного огня имеет более высокие концентрации этана и пропана (около 35%), чем другие известные просачивания природного газа, которые обычно содержат большую долю метана. Они подсчитали, что выбрасывается примерно один килограмм метана в день.