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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
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Лавров заявил о начале нового этапа спецоперации на Украине

Источник:
РБК
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Следующий этап специальной военной операции начинается на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент», — цитирует РБК Лаврова.

Утром 19 апреля Минобороны России сообщило, что в течение ночи ракетные войска и артиллерия сухопутных войск нанесли удары по 1260 военным объектам вооруженных сил Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования были подавлены 13 опорных пунктов подразделений украинских войск.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также сообщил, что вооруженные формирования республики начали штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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