Фильм «Одинокий волк» с Эдрианом Броуди вышел в Wink

Криминальная драма с Эдрианом Броуди «Одинокий волк» вышла в видеосервисе Wink. Картина уже доступна для просмотра.

Фильм рассказывает о мрачном мусорщике, который пытается смириться со своим прошлым, полным насилия и зла.

Герой пытается быть полезным — не только через свою работу, но и вне ее. Однажды, заступившись за девушку-подростка, он переходит дорогу криминальному авторитету, схватка с которым становится неизбежна.

Главную роль в американском экшн-боевике исполнил звезда «Пианиста» и «Учителя на замену» Эдриан Броуди. Смотреть фильм «Одинокий волк» в Wink можно в составе подписок «Оптимальный» за 399 рублей или «Wink + more.tv» за 299 рублей.