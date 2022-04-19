НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Температурный рекорд полувековой давности побит в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
276 0
Фото: © Sibnet.ru

Температурный рекорд полувековой давности побит в Иркутске, воздух в городе прогрелся 18 апреля до 25,3 градуса, сообщает Иркутский Гидромецентр.

«Накануне в Иркутске был побит температурный рекорд 50-летней давности. 18 апреля температура воздуха впервые преодолела 25-градусный рубеж составив 25,3 градуса», — говорится в сообщении.

Тепло принесла в регион теплая воздушная масса с западных районов Казахстана. Установившийся антициклон с малооблачной без осадков погодой, на большей части территории области при повышенном атмосферном давлении «разогревал» Приангарье с превышением средних многолетних значений температуры воздуха на 68 градусов.

Но прохождение холодного атмосферного фронта уже принесло осадки в виде мокрого снега и снега, усиление западного, северо-западного ветра до 1520 метров в секунду, понижение температурного фона. До конца недели в регионе будет преобладать прохладная, неустойчивая погода.

Еще по теме
Подозреваемых в похищении людей в Иркутске арестовали
Резервный водовод построят в обход ядовитого «Усольехимпрома»
Туристы выбрали на майские праздники Листвянку и Сочи
«ИрАэро» запустит полеты в Израиль на SuperJet 100
смотреть все
Сибирь #Иркутск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Сериал «Чернобыль»: новая версия аварии на АЭС
18.04.2022 22:59
info.sibnet.ru
«Начальник разведки»: реальная история советской спецслужбы
17.04.2022 15:08
info.sibnet.ru
Как затонул «Титаник»: пять документальных фильмов
17.04.2022 10:24
info.sibnet.ru
«CODA: ребенок глухих родителей»: лучший фильм на «Оскаре»
29.03.2022 23:59
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта
Обновление Windows сломало браузеры
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден наотрез отказался направлять войска на Украину
Банки начали снижать кешбэк и менять программы лояльности
Принят первый документ для выпуска небезопасных авто
США отказались от испытаний противоспутникового оружия
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

jeryakob

9% на продукты? понаделал делов. издевается еще

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец