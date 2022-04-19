Температурный рекорд полувековой давности побит в Иркутске, воздух в городе прогрелся 18 апреля до 25,3 градуса, сообщает Иркутский Гидромецентр.

«Накануне в Иркутске был побит температурный рекорд 50-летней давности. 18 апреля температура воздуха впервые преодолела 25-градусный рубеж составив 25,3 градуса», — говорится в сообщении.

Тепло принесла в регион теплая воздушная масса с западных районов Казахстана. Установившийся антициклон с малооблачной без осадков погодой, на большей части территории области при повышенном атмосферном давлении «разогревал» Приангарье с превышением средних многолетних значений температуры воздуха на 68 градусов.

Но прохождение холодного атмосферного фронта уже принесло осадки в виде мокрого снега и снега, усиление западного, северо-западного ветра до 1520 метров в секунду, понижение температурного фона. До конца недели в регионе будет преобладать прохладная, неустойчивая погода.