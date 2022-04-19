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Банки начали снижать кешбэк и менять программы лояльности

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Крупные банки России пересмотрят условия программ лояльности в связи с распоряжением ЦБ об ограничении размера эквайринговой комиссии (платы за возможность осуществлять безналичные платежи), сообщили в финансовых организациях.

На данный момент известно о сокращении размера кешбэка для клиентов Сбербанка, Росбанка и банка «Русский стандарт». «Мы анонсируем изменения в программе лояльности в ближайшее время. Мы планируем, что они будут временными, после чего клиенты смогут продолжить получать свои бонусы в привычном размере», — сказал РБК представитель Сбербанка.

Росбанк сообщил, что с 18 апреля будет начислять 0,5% от суммы покупки вместо 1%, а также отменит повышенный кешбэк в 3% на товары и услуги из нескольких категорий. «Русский стандарт» также сократит объем вознаграждения в рамках программы лояльности до 0,5%.

Ряд банков 28 марта анонсировал сокращение программ лояльности. Так, Росбанк закрыл программу начисления кешбэка 20% по картам Mastercard у партнеров (в их число входят, например, «Яндекс.Маркет» и «Магнит»). О возможных ограничениях сообщили Сбербанк и Газпромбанк.

Кешбэк, или возврат части средств за покупки, — способ стимулировать клиентов чаще совершать оплату картами. Таким выпустивший карту банк генерирует доход за счет интерчейнджа — комиссии, которую банковские организации платят друг другу за совершение безналичных расчетов.

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Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

jeryakob

9% на продукты? понаделал делов. издевается еще

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец