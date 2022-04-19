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Петр Чайковский попал под санкции в Мексике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Nikolai Kuznetsov

Произведение российского композитора Петра Чайковского исключили из репертуара одного из оркестров в Мексике, сообщается телеграм-канале российского посольства страны.

«Тревожные новости пришли из Сакатекаса, где симфонический оркестр этого штата решил исключить произведение Чайковского (умершего в 1893 году!) из традиционного концерта в Великий четверг», — говорится в сообщении.

Ранее члены Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (WFIMC) попросили исключить из объединения Международный конкурс имени Чайковского. Для принятия соответствующего решения проведется анонимное голосование. Российский конкурс будет исключен лишь при абсолютном большинстве голосов.

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Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец

jeryakob

9% на продукты? понаделал делов. издевается еще

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.