Артиллерийский салют и фейерверк увидят новосибирцы вечером 9 мая в центре города и на набережной, сообщает мэрия Новосибирска

«9 мая в 21.50 в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Михайловской набережной организуют артиллерийский салют, а за зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета – праздничный фейерверк», — говорится в сообщении.

В этом году впервые после пандемии мероприятия в честь 9 мая пройдут очно, со зрителями. Состоится парад войск Новосибирского гарнизона, шествие «Бессмертного полка», областная молодежно-патриотическая акция «Свеча Памяти».

Первая репетиция парада Победы в Новосибирске состоится 5 мая в 20.00, вторая — 7 мая в 10.00. Трибуны на площади Ленина должны смонтировать до 5 мая. .