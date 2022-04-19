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Два салюта прогремят в Новосибирске 9 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Артиллерийский салют и фейерверк увидят новосибирцы вечером 9 мая в центре города и на набережной, сообщает мэрия Новосибирска

«9 мая в 21.50 в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Михайловской набережной организуют артиллерийский салют, а за зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета – праздничный фейерверк», — говорится в сообщении.

В этом году впервые после пандемии мероприятия в честь 9 мая пройдут очно, со зрителями. Состоится парад войск Новосибирского гарнизона, шествие «Бессмертного полка», областная молодежно-патриотическая акция «Свеча Памяти».

Первая репетиция парада Победы в Новосибирске состоится 5 мая в 20.00, вторая — 7 мая в 10.00. Трибуны на площади Ленина должны смонтировать до 5 мая. .

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Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Partizan1996

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jeryakob

9% на продукты? понаделал делов. издевается еще

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.