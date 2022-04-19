НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Новосибирские депутаты отчитались о миллионах и люксовых авто

Источник:
Sibnet.ru
283 0
единоросс Павел Кива
единоросс Павел Кива
Фото: © Заксобрание Новосибирской области

Депутаты Заксобрания Новосибирской области отчитались о доходах за 2021 год, самым богатым оказался единоросс Павел Кива, следует из сведений о доходах.

Кива задекларировал за 2021 год доход в размере 2,9 миллиарда рублей. На сайте регионального парламента объясняется, что это доход депутата от предпринимательской деятельности.

Также в собственности депутата два земельных участка, жилой дом площадью 830 квадратных метра, автомобили: Land Rover Range Rover, две Toyota Camry, ВАЗ 21093, два снегоболотохода, гидроцикл.

На втором месте по размеру дохода — депутат КПРФ Николай Машкарин. Он задекларировал 132 миллиона рублей. У него внушительный автопарк: Jaguar S-Type, Land Rover Range Rover Evoque и Porsche Macan Turbo.

Третье место занял депутат КПРФ Сергей Кальченко. Его доход — 97,6 миллиона рублей. У него есть квартира на 167 квадратных метров, 27 нежилых помещений. Он владеет автомобилем Land Rover Range Rover Velar.

Еще по теме
Два салюта прогремят в Новосибирске 9 мая
Колесо обозрения переехало на левый берег Новосибирска
Группа «Жажда» представила клип из 7 тысяч фото
Похолодание и дожди придут в Новосибирск
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Местная власть #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Сериал «Чернобыль»: новая версия аварии на АЭС
18.04.2022 22:59
info.sibnet.ru
«Начальник разведки»: реальная история советской спецслужбы
17.04.2022 15:08
info.sibnet.ru
Как затонул «Титаник»: пять документальных фильмов
17.04.2022 10:24
info.sibnet.ru
«CODA: ребенок глухих родителей»: лучший фильм на «Оскаре»
29.03.2022 23:59
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Обновление Windows сломало браузеры
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
80
Зеленский раскрыл военные потери Украины
51
Зеленский пообещал сражаться с Россией «и 10 лет»
49
Песков назвал первоочередную задачу операции на Украине
45
Часть союзников США отказалась вводить санкции против России
40
США спрогнозировали сроки конфликта на Украине