Новосибирские депутаты отчитались о миллионах и люксовых авто

Депутаты Заксобрания Новосибирской области отчитались о доходах за 2021 год, самым богатым оказался единоросс Павел Кива, следует из сведений о доходах.

Кива задекларировал за 2021 год доход в размере 2,9 миллиарда рублей. На сайте регионального парламента объясняется, что это доход депутата от предпринимательской деятельности.

Также в собственности депутата два земельных участка, жилой дом площадью 830 квадратных метра, автомобили: Land Rover Range Rover, две Toyota Camry, ВАЗ 21093, два снегоболотохода, гидроцикл.

На втором месте по размеру дохода — депутат КПРФ Николай Машкарин. Он задекларировал 132 миллиона рублей. У него внушительный автопарк: Jaguar S-Type, Land Rover Range Rover Evoque и Porsche Macan Turbo.

Третье место занял депутат КПРФ Сергей Кальченко. Его доход — 97,6 миллиона рублей. У него есть квартира на 167 квадратных метров, 27 нежилых помещений. Он владеет автомобилем Land Rover Range Rover Velar.