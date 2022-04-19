Сбербанк поднял ставку по накопительным счетам

Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам впервые с осени 2020 года — до 10% с традиционных 3% годовых, говорится в сообщении банка.

«Сбер установил ставку 10% годовых по "Накопительным счетам", которые открываются с 18 апреля», — сказано в сообщении. Банк запустил такой продукт в октябре 2020 года и с тех пор держал ставку неизменной на уровне 3%.

Эта услуга — более «гибкая» альтернатива вкладам: деньги на них можно класть и снимать, но обычно требуется поддерживать какой-то фиксированный остаток для получения максимальных процентов.

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Так, в Сбербанке на накопительном счете нужно хранить не менее 3000 рублей, иначе ставка будет составлять 0,01%. При этом проценты по счету начисляются на минимальный остаток, хранящийся на счете в течение месяца, не превышающий одного миллиона рублей. Если накопления превысят этот порог, то на сумму сверх него ставка также составит 0,01%.

При этом ставка по счетам открытым до 17 апреля включительно с минимальным остатком 3000 рублей и выше останется на прежнем уровне в 3%.