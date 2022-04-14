По 70 или 90: экономист назвала «привлекательный» курс доллара

Рубль после непродолжительного укрепления по отношению к доллару станет слабеть — российскую финансовую систему до конца года ждут еще несколько крупных потрясений. Но сегодняшняя цена 90-95 рублей за доллар адекватна ситуации и курс ниже выгоден для покупки, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

«Что касается динамики курса, то на самом деле текущие уровни сопоставимы со значениями, которые наблюдались на валютном рынке до второй половины февраля. Но с тех пор инфляция существенно ускорилась: по итогам марта она составляет почти 17%. Видимо, мы будем на уровне 20%-й инфляции в апреле», — сказала Орлова.

Логично, что курс российской валюты подстраивается под инфляцию. В этих условиях цена доллара ниже 90-95 рублей выгодна для вложений. «Это значение мне представляется привлекательными для увеличения валютной позиции на горизонте второй половины этого года», — полагает Орлова.

«Что касается тренда на укрепление, о котором сейчас многие аналитики говорят. Возможно, что в течение недели или ближайшего месяца может быть небольшое укрепление», — сказала экономист.

Но потенциал укрепления связан с краткосрочными факторами. Аналитические расчеты на более длинном горизонте показывают потенциал ослабления, уточнила Орлова.

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Она напомнила, что в конце февраля-начале марта, на фоне беспрецедентных антироссийских санкций коллективного Запада, движение курса валют показало потенциальный масштаб волатильности рубля. Российская национальная валюта на пике опускалась до показателей 120 рублей за доллар.

И подобная ситуация еще может повториться, если не прямо сейчас, то в течение года: «Я думаю, что конца года нас, безусловно, будет еще ждать несколько периодов сильной турбуленции на валютном рынке».

Нужна ли крепкая валюта

Крепкий рубль невыгоден правительству России, заявил «Ленте.ру» экономист Григорий Баженов. «Очевидно, что по итогам года будет просадка бюджетных доходов в силу замедления экономики и снижения экономической активности, ее надо компенсировать посредством продажи валюты. А значит, крепкий рубль будет бить по доходам бюджета», — пояснил он.

Экономист объяснил, что изначально задачей Банка Росси было не укрепление рубля, а прекращение его стремительного падения и роста инфляционных ожиданий населения.

Теперь Центробанк видит, что волна паники уже схлынула, что дает возможность ослабить жесткую монетарную политику и контроль рынка с целью активизации экономической деятельности. Соответственно, будет расти и курс доллара.

«Но, естественно, теперь регулятор видит другие риски. В первую очередь это спад инвестиционной активности и общий спад экономической деятельности. Самые ажиотажные моменты уже ушли, так что задача ЦБ теперь — как-то настроить рынок на возобновление экономической деятельности, именно поэтому он и ослабляет вожжи», — сказал Баженов.