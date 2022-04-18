Минобороны опубликовало список погибших украинских военных

Минобороны России впервые опубликовало список с персональными данными украинских военных, погибших в ходе спецоперации.

Согласно обнародованным в телеграм-канале российского военного ведомства данным, потери ВСУ составляют 23 367 человек. При этом ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что ВСУ за время конфликта потеряли около 2-3 тысяч военных.

«Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — говорится в сообщении.

В частности, министерство опубликовало подробные сведения, касающиеся потерь воинской части 3057 в Мариуполе и входящего в ее состав отряда специального назначения «Азов» (данная организация запрещена на территории России).