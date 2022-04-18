Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян

Сбербанк предотвратил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Всего Сбербанк отклонил несколько сотен тысяч попыток списаний. Украинская компания легально собирала и хранила данные банковских карт клиентов, ей принадлежали около 50 приложений, которые продавали различные услуги.

На фоне введения западных санкций поведение мошенников в финансовой сфере изменилось — так, количество звонков гражданам снизилось, при этом одновременно выросло число операций по скомпрометированным картам.