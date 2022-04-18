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Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк предотвратил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Всего Сбербанк отклонил несколько сотен тысяч попыток списаний. Украинская компания легально собирала и хранила данные банковских карт клиентов, ей принадлежали около 50 приложений, которые продавали различные услуги.

На фоне введения западных санкций поведение мошенников в финансовой сфере изменилось — так, количество звонков гражданам снизилось, при этом одновременно выросло число операций по скомпрометированным картам.

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