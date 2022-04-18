Более 6 тысяч новосибирцев подписали петицию против пыли

Более 6 тысяч горожан подписали петицию с требованием очистить Новосибирск от пыли, с которой местные власти борются несколько лет.

«Путь решения — помыть город, как это делали раньше. Очень надеюсь, что наша петиция поможет очистить город от грязи и пыли и наши дети начнут дышать свежим воздухом», —написала автор петиции Дарья Бутина. Ее поддержали около 6,5 тысячи человек.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал большие стройки основной причиной увеличения пыли в городе, хотя сами строители с этим не согласны.

Власти начали использовать в центре Новосибирска специальные реагенты для пылеудержания, разработанное новосибирской компанией «И.С. Лаборатория». Ими обработали Красный проспект и площадь Ленина.