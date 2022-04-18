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Медведев заявил, что дефолт России обернется дефолтом Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Объявление дефолта России по внешним обязательствам может обернуться гиперинфляцией и дефолтом для самой Европы, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал слова председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, высказавшей мнение, что дефолт в России является лишь вопросом времени. «Ну, что же, попробуйте», — написал Медведев в своем Телеграм-канале.

«Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным», — указал политик. По его словам, финансовая система ЕС «не вполне устойчива», доверие людей падает.

Медведев предложил властям Евросоюза ждать «мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской».

Зампред Совбеза, говоря же о заявлении фон дер Ляйен отметил, что их основной смысл «теперь уже не про страдания изможденных людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России».

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ponhik78

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Kam1kadze

Ну так пусть ловит иностранных наемников, да и меняет.