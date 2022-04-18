Зеленский пообещал сражаться с Россией «и 10 лет»

Украина не может отдать свои территории — Крым и Донбасс — и готова воевать с Россией хоть десять лет, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

При этом украинский президент подчеркнул, что переговоры должны проводиться «не на основании российского ультиматума». Зеленский отметил, что чем быстрее завершатся переговоры, тем меньше погибнет людей. «Мы можем сражаться с Российской Федерацией и десять лет», — цитирует РБК Зеленского.

Накануне Зеленский сообщил, что Киев готов обсуждать с Москвой отказ украинской стороны от вступления в НАТО и вопрос статуса Крыма, но только после вывода российских войск.

По словам президента Украины, стороны расходятся в понимании шагов к обсуждению определенных вопросов. Москва в первую очередь хочет добиться принятия нейтрального статуса территорий, а затем будет отводить войска. Позиция Украины же диаметральная, добавил он.

Президент Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины, а также по защите населения Донбасса.