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Пять сотрудников Селенгинского ЦКК отравились газом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК по Бурятии

Двое мужчин и три женщины отравились насмерть газом на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

По данным следствия, на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками накопился газ. Из-за него двое мужчин и три женщины погибли от отравления. Еще одна женщина смогла выйти, ей оказывают медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, работодатель должен оказать помощь и выплатить компенсацию родным и близким погибших. Со стороны правительства республики помощь будет.

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Сибирь #Бурятия #Происшествия
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