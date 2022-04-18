Пять сотрудников Селенгинского ЦКК отравились газом

Двое мужчин и три женщины отравились насмерть газом на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

По данным следствия, на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками накопился газ. Из-за него двое мужчин и три женщины погибли от отравления. Еще одна женщина смогла выйти, ей оказывают медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, работодатель должен оказать помощь и выплатить компенсацию родным и близким погибших. Со стороны правительства республики помощь будет.