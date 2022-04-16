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Микрорайон и три поселка в Омске остались без воды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители омских поселков Загородный, Степной, Большие Поля и микрорайона Амурский-2 остались в субботу без воды из-за перепада напряжения, сообщает пресс-служба «Росводоканал Омск».

«Из-за перепада напряжения произошел гидроудар, ставший причиной повреждения на дюкере, подающем воду. В настоящее время бригады водоканала приступили к устранению повреждения», — отмечается в сообщении.

Местные жители могут пополнить запасы питьевой воды у автомобилей, которые направлены по адресам улица 21-я Амурская, 25 корпус 3, 2-й Амурский проезд, 4 корпус 2, Большие поля, ул. Центральная, 16.

Автоцистерны будут перемещаться под контролем диспетчерской водоканала, связаться с которой можно по телефону 75-16-00. Ремонтные работы в компании планируют завершить 16 апреля после 20 часов по местному времени.

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Топ комментариев

Nik3316

где ты правду увидел блаженный?))

mosquito__2010

Верить главхохлу всё равно что верить в лохнесское чудовище.

pepelmetal

Можно как минимум на 10 умножать

krasprol

В России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......