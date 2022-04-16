США спрогнозировали сроки конфликта на Украине

Специальная военная операция России на территории Украины может продлиться до конца 2022 года, спрогнозировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Официальные лица США и Европы полагают, что в краткосрочной перспективе конфликт не закончится, передает телеканал CNN. По словам дипломата, нет никаких признаков того, что конечные цели президента России Владимира Путина изменились.

Европейские источники указали телеканалу, что мнение о затяжном характере ситуации на Украине сложилось на фоне «заметного отхода от первых дней спецоперации, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев».

В свою очередь, по оценке европейских дипломатов, боевые действия на востоке Украины могут длиться от четырех месяцев до полугода, а затем «привести к тупиковой ситуации» — в настоящее время это базовый прогноз.

Путин объявил о начале военной спецоперации 24 февраля. По словам президента, ее целью является защита населения Донбасса, а также «денацификация и демилитаризация» Украины.